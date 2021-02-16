Журналисты из Абхазии подали первые заявки для участия в окружном этапе конкурса военнои? прессы ЮВО «Южныи? Медиа-АС-2021»

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021

16.02.2021 (11:50)

Представители центральных и региональных средств массовой информации Республики Абхазия подали первые заявки для участия в конкурсе военной прессы Южного военного округа (ЮВО) «Южный Медиа-АС-2021».

Представители абхазских СМИ уже многие годы освещают деятельность военнослужащих ЮВО в Абхазии, посвятив десятки публикаций и видеосюжетов темам боевой подготовки и социального обеспечения военнослужащих, совместным действиям военнослужащих Абхазии и России в рамках масштабных учений объединенной группировки войск.

По итогам прошлого года наиболее масштабными событиями на территории Абхазии стало проведение одного из этапов стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», оказание помощи военнослужащими отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота в борьбе с коронавирусной инфекцией, начало активной работы в Абхазии российских медиков с развертыванием многофункционального мобильного военного госпиталя в Сухуме, который и сегодня продолжает работу.

Также были опубликованы десятки информационных материалов о подготовке к конкурсам Армейских международных игр и Военно-техническому форуму «Армия-2020», призыве на военную службу и социальном обеспечении.

Для участия в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации и интернет-блогеры, принимающие активное участие в информационном освещении деятельности войск ЮВО в Абхазии.

Присланные работы будут рассмотрены по девяти номинациям. Подробнее с условиями участия в конкурсе, а также Положением о VII Всероссийском фестивале прессы «Медиа-АС-2021» можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Минобороны России.

Заявки на участие в конкурсе можно подать на официальном сайте военного ведомства в специальном разделе «Медиа-АС-2021», а также направить заявки и образцы своих творческих работ на адрес электронной почты пресс-службы ЮВО

Прием творческих работ представителей СМИ для участия в окружном этапе фестиваля прессы «Южный Медиа-АС-2021» продолжится до 1 июля 2021 года.

Главной целью конкурса является расширение круга СМИ, а также создание условий для активного участия журналистов, военных экспертов и блогеров в работе по информационному обеспечению войск ЮВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344431@egNews