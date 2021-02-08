Журналисты Дальнего Востока приглашаются для участия во Всероссийском фестивале прессы Минобороны «Медиа-АС–2021»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (08:30)

Пресс служба Восточного военного округа сообщает о начале окружного этапа седьмом Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС–2021». Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, публикации которых посвящены деятельности войск военного округа в 2020 году.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе будут определены победители в Восточном военном округе. Второй финальный этап будет проведен среди журналистов-победителей военных округов в г.Москва.

В Восточном военном округе прием творческих работ продлится до 1 июня 2021 года. Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.

Представители СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории Восточного военного округа, подают заявки в пресс-службу ВВО (г. Хабаровск) на адрес электронной почты В заявке необходимо указать: название СМИ, кратко рассказать о себе, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылки на работы, опубликованные в 2020 году, личное фото.

В 2021 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях:

«ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж;

«КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму;

«СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ;

«СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

«ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);

«МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве;

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу;

«НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ;

«ПРОРЫВ» – лучший дебют года.

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