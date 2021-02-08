Журналисты Дальнего Востока приглашаются для участия во Всероссийском фестивале прессы Минобороны «Медиа-АС–2021»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021
08.02.2021 (08:30)
Пресс служба Восточного военного округа сообщает о начале окружного этапа седьмом Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС–2021». Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, публикации которых посвящены деятельности войск военного округа в 2020 году.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе будут определены победители в Восточном военном округе. Второй финальный этап будет проведен среди журналистов-победителей военных округов в г.Москва.
В Восточном военном округе прием творческих работ продлится до 1 июня 2021 года. Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.
Представители СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории Восточного военного округа, подают заявки в пресс-службу ВВО (г. Хабаровск) на адрес электронной почты В заявке необходимо указать: название СМИ, кратко рассказать о себе, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылки на работы, опубликованные в 2020 году, личное фото.
В 2021 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях:
- «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж;
- «КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму;
- «СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ;
- «СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;
- «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);
- «МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве;
- «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу;
- «НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ;
- «ПРОРЫВ» – лучший дебют года.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342900@egNews