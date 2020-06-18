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Agenparl

Жители Уссурийска на Параде Победы увидят новейшие бронеавтомобили «Тигр» и дальнобойные РСЗО «Ураган»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 18 giugno 2020

18.06.2020 (04:00)

В рамках подготовки к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на главной площади г. Уссурийска Приморского края прошла совместная тренировка механизированной колонны и пеших парадных расчетов.  

На тренировке торжественным маршем прошли и исполнили ряд строевых песен не только военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа, но и два парадных расчета от воздушно-десантных войск и, впервые участвующие в мероприятии, представители штурмовой авиа. Кроме того, традиционно участие в параде приняли два сводных расчета военнослужащих женщин, состоящих из представительниц подразделений связи, медицинской службы и материально-технического обеспечения. На данной репетиции было задействовано более 1600 человек, строй военнослужащих растянулся от перекрестка ул. Некрасова и ул. Октябрьская и закончился на ул. Плеханова.

В механизированной колонне по главной площади города прошли многоцелевые бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», армейские мотовездеходы АМ-1, и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении Приморского краснознаменного объединения ВВО.

Для пресечения распространения инфекции военнослужащие тренируются в медицинских масках и перчатках, а перед и после репетиций улицу и площадь подвергают специальной обработке.

Генеральная репетиция в составе гарнизона на центральной площади Уссурийска пройдет 20 июня с 10 до 13 часов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297783@egNews

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