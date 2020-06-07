Женсовет мотострелковой бригады Северного флота наградили победителей конкурса «Мой ребёнок – самый лучший…!»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020
07.06.2020 (16:00)
В Печенгском военном гарнизоне Северного флота командование и актив женсовета отдельного мотострелкового соединения наградили победителей конкурса «Мой ребенок – самый лучший…!», который был проведён в первую неделю лета и был посвящён Дню защиты детей.
Церемония прошла в теплой, доброжелательной атмосфере на свежем воздухе с соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер. Победителям конкурса были вручены дипломы и сладкие призы – по коробке мороженого.
Мороженое было поделено между всеми участниками конкурса и их болельщиками. Так что победила – дружба.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296307@egNews