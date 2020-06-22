(AGENPARL) – MOSCOW, lun 22 giugno 2020

22.06.2020 (05:30)

Дом офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге проведет мемориальную акцию в День памяти и скорби. Основой акции станет радиопередача, которая расскажет о событиях начала войны: о том, как ленинградцы узнавали о войне из газет и эфира радио, о том, как быстро менялась привычная жизнь, как наступила блокада, как невозможно было сломить дух горожан.

Радиопередача расскажет о легендарных артистах: Николае Черкасове, Ефиме Копеляне, Клавдии Шульженко. Отдельный эпизод повествования – очерки о военных корреспондентах: Всеволоде Вишневском, Николае Чуковском, Арифе Сапарове и многих других.

Слушатели услышат не только любимые песни в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Эдуарда Хиля, Нины Ургант, Александра Розенбаума, но и песни самого начала войны, написанны е классиками Дмитрием Шостаковичем и братьями Покрасс.

В афишницах Дома офицеров Западного военного округа можно будет увидеть оригинальные плакаты начала войны. Не только самый известный – «Родина-Мать зовет», но и другие: «Молодежь в бой, за родину!», «За Родину, за честь, за свободу!»

Пока будет передаваться радиопередача, на ступенях парадного входа, возле небольшой музейной инсталляции, почетную вахту памяти будут нести реконструкторы в форме начала войны.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298338@egNews