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Agenparl

Для юнармейцев Хакассии провели виртуальную экскурсию по национальному краеведческому музею

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (12:19)

Юнармейцы Республики Хакасия приняли участие в виртуальной экскурсии по Национальному краеведческому музею имени Л.Р. Кызласова. Она прошла в рамках проходящей там фотовыставки «Во славу державы», приуроченной ко Дню России.

Выставка содержит фотопортреты участников боевых действий в Афганистане в военной форме, с орденами и медалями, полученными за заслуги перед Родиной.

Также в прямом эфире ребята пообщались с ветераном боевых действий в Афганистане Геннадием Синельниковым.

Основной целью мероприятия было воспитание патриотизма и формирование уважительного отношения к советским воинам.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297247@egNews

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