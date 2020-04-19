Для юнармейцев Заполярья объявлен творческий конкурс, посвящённый 75-й годовщине Великой Победы

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (16:30)

В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. командование Северного флота совместно с руководством мурманского представительства Промсвязьбанка (ПАО «ПСБ») проводят творческий конкурс «Победа в сердце каждого живёт» среди юнармейцев Мурманской области.

Главные цели конкурса – сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве советских воинов, защищавших рубежи нашей Родины в

Заполярье, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги поколения победителей, описание самоотверженности, мужества и героизма при исполнении воинского долга.

Конкурс проводится среди участников регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и проходит в три этапа:

– 1-й – отбор сочинений, проводится по 20 сентября 2020 г.;

– 2-й – определение финалистов пройдёт в сентябре 2020 г.;

– 3-й – финальная игра-викторина на знание истории Великой Отечественной войны в Заполярье и награждение победителей, состоится с 1 по 5 октября 2020 г.

Конкурс проводится по трём возрастным категориям:

– первая – учащиеся 1-4 классов;

– вторая – учащиеся 5-8 классов;

– третья – учащиеся 9-11 классов.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, в точности выполнившие требования к оформлению работ (п. V положения о конкурсе). Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

Примерные темы работ по номинациям:

1. Герой Заполярья

2. Мой дед воевал

3. Победа ковалась в тылу

4. Война моими глазами

5. В моей семье есть герой войны

6. Они сражались за Родину

На конкурс принимаются работы, которые до этого не были победителями в других конкурсах. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в конкурсе и согласием на обработку персональных данных по aдpecaм:

С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе прикреплённых документов официальной группы «На страже Заполярья – газета Северного флота» в социальной сети ВКонтакте.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287573@egNews