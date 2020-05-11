lunedì, Maggio 11, 2020
Breaking News

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #42

IL PAPA: L’EUROPA CRESCA UNITA NELLA FRATELLANZA

SURVEY: BELGIAN CONSUMER SENTIMENT DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

MOON PROMUOVE LA VISIONE DELLA COREA DEL SUD COME LEADER MONDIALE NELL’ERA…

LA PREGHIERA DEL PAPA PER LA GENTE DI SAN PAOLO DEL BRASILE

LIBERATA LA VOLONTARIA ITALIANA SILVIA ROMANO, RAPITA IN KENYA NEL 2018

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 9 MAY…

LE VINCENZIANE DI SANTA MARTA: LA DELICATEZZA DEL PAPA PER LE SUE…

EUROPE DAY 2020 IN SIERRA LEONE

WEBINAR CON LOS EMBAJADORES DE BéLGICA, SUECIA Y UE: UNIDOS SOMOS MáS…

Agenparl

Дистанционный режим работы Самарского университета продлен до конца мая

by Redazione00

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), lun 11 maggio 2020

Самарский университета продлил особый порядок реализации научной-образовательной деятельности, введенный для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Данные меры реализуются в рамках установленных Президентом РФ и Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, в период с 12 по 31 мая включительно:

Fonte/Source: http://ssau.ru/news/18008/

Post collegati

Дистанционный режим работы Самарского университета продлен до конца мая

Redazione

10 MAGGIO, PIACENZA PRIMOGENITA

Redazione

10/06/2020: HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES, MAY 2020

Redazione

10/06/2020: PRODUCER PRICE INDEX, MAY 2020

Redazione

10/06/2020: EXPORT OF SALMON, WEEK 23 2020

Redazione

10/06/2020: PRICE INDEX OF FIRST-HAND DOMESTIC SALES, MAY 2020

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More