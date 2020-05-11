Дистанционный режим работы Самарского университета продлен до конца мая

(AGENPARL) – SAMARA OBLAST (RUSSIA), lun 11 maggio 2020
Самарский университета продлил особый порядок реализации научной-образовательной деятельности, введенный для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Данные меры реализуются в рамках установленных Президентом РФ и Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Данные меры реализуются в рамках установленных Президентом РФ и Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, в период с 12 по 31 мая включительно:
Fonte/Source: http://ssau.ru/news/18008/