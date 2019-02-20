20 Febbraio 2019
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Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра) объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации

by Redazione Redazione00

(agenparl) – moscow mer 20 febbraio 2019

Заместителя начальника отдела геологии и лицензирования по Астраханской области Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу.

Квалификационные требования:

– наличие высшего профессионального образования по специальностям в области геологии, геоэкологии и природопользования, без предъявления требования к стажу,

– знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах, государственной гражданской службе, нормативных правовых и методических документов в сфере недропользования;

ведущего специалиста – эксперта отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу.

Квалификационные требования:

– наличие высшего профессионального образования по специальностям в области геологии, геоэкологии и природопользования, государственного и муниципального управления, строительства, юриспруденции, информатики и вычислительной техники, без предъявления требования к стажу,

– знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах, государственной гражданской службе, нормативных правовых и методических документов в сфере недропользования.

Условия конкурса:

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям с учетом положений должностного регламента, который кандидаты получают в Югнедра после сдачи документов для их участия в конкурсе. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также в ходе индивидуального собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям части 1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографий размером 3×4 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); (пп. «г» в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2014 N 156)

5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, – учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н.

6) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

8) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

9) справки о доходах и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы в соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственнымислужащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

10) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных,воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются).

4. Конкурсная комиссия принимает документы с 12 февраля 2019 года. Дата окончания приема документов 4 марта 2019 года. Время приема: ежедневно с 09.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных и праздничных дней по адресу: , г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д.ЗЗО, тел. (, Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу.

При представлении документов необходимо иметь при себе подлинники трудовой книжки, военного билета, дипломов об образовании, а также паспорт.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценивает представленные документы и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленныхпретендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменнойформе в течение семи дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Роснедра.

Исполняющий обязанности начальника Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу
Коломенская В.Г.

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Fonte/Source: http://www.rosnedra.gov.ru/article/10520.html

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