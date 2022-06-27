Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (далее – Севзапнедра) объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации

(AGENPARL) – MOSCOW lun 27 giugno 2022

Главный специалист–эксперт аппарата при руководстве (кадры) Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане.

Место прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации – г. Санкт-Петербург.

Квалификационные требования :

Образование: высшее профессиональное образование по специальности “Государственное и муниципальное управление”, “Менеджмент”, “Управление персоналом”, “Юриспруденция” или иные специальности.

Стаж: требований к стажу нет.

Данная должность относится к «старшей» группе должностей категории «специалисты».

Профессиональные знания: Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в рамках компетенции Федерального агентства по недропользованию и Севзапнедра, включая знания:

– Трудовой кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”;

– постановление

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 “Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию”;

– приказ Роснедра от 27 ноября 2017 г. № 509 «О переименовании Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу»;

– Указ

Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 “О государственных должностях Российской Федерации”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 “О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы”;

– Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 “О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 “О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 “О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 “О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим”;

– Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 288 “Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы”;

– Указ

Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы»;

– Указ

Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 “О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих”;

– Указ Президента Российской Федерации от 16.02.2005 № 159 “О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации”

– Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 “Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела”;

– Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2017 № 96 “Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа”;

– Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 “О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”;

– Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 “Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 822 “Об утверждении Правил предоставления государственному гражданскому служащему в случае отсутствия вакантных должностей в государственном органе, в котором сокращаются должности государственной гражданской службы, или государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного органа, вакантной должности государственной гражданской службы в иных государственных органах”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397 “Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 227 “О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской Федерации”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2020 № 1387 “Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2020 № 9 “Об утверждении единой методики прохождения испытания на государственной гражданской службе Российской Федерации в федеральных органах исполнительной власти”;

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 87 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части функционирования и развития федеральной государственной информационной системы “Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации” и признании утратившим силу пункта 39 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 1391″;

– постановление Совета Министров СССР от 03.01.1983 № 12 “О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029”.

Профессиональные навыки:

практического применения нормативных правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с территориальными и государственными органами, подготовки справок, информационных записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию, эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданскими служащими Севзапнедра по недопущению личностных конфликтов.

Условия конкурса:

1. Гражданин, отвечающий требованиям части 1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением трех цветных фотографий размером 3х4 см, без уголка, на тонкой матовой бумаге;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, – учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н.

6) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

8) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

9) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (версия СПО «Справки БК», на себя, супруга и несовершеннолетних детей).

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по региону).

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет справку – объективку.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям с учетом положений должностного регламента, который кандидаты получают в отделе кадров Севзапнедра после сдачи документов для их участия в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Предполагаемая дата проведения II этапа конкурса – 02 августа 2022 года.

Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане.

Порядок проведения конкурса. Конкурс проводится в два этапа:

На первом этапе осуществляется:

а) подготовка и публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе;

б) проверка представленных документов и достоверности сведений, представленных гражданином (гражданским служащим).

На втором этапе осуществляется:

а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;

б) принятие решения конкурсной комиссии;

в) назначение на вакантную должность гражданской службы;

Сведения о методах оценки конкурса.

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование и индивидуальное собеседование, по результатам, которого конкурсная комиссия оценивает кандидата.

Пройти предварительный пробный квалификационный тест вне рамок конкурса можно на сайте «Государственная служба» Бесплатный тест с ответами.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Севзапнедра и Федерального агентства по недропользованию.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

3. Документы будут приниматься в течение 21 дня с 15 июня 2022 года. Дата окончания приема документов 05 июля 2022 года. Время приема: ежедневно с 09:00 до 12:30 и с 13:15 до 18:00, в пятницу до 16:45, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 1, Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане, каб. 305, тел. (812) 352-78-03, контактное лицо Керова Анна Андреевна. Каб. 318, тел. (812) 352-24-02, контактное лицо Ковалева Анна Васильевна адрес эл. почты: <a

При представлении документов необходимо иметь при себе подлинники трудовой книжки (по возможности), военного билета, дипломов об образовании, а также паспорта.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Fonte/Source: https://www.rosnedra.gov.ru/article/14391.html