День белорусской кухни состоялся в 201-й военной базе в Таджикистане

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (07:29)

День белорусской кухни состоялся в 201-й военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане. Тыловые службы в ходе кулинарного праздника подчеркнули самобытность и особенность рецептов этой страны.

В столовой силами гражданских поваров был воссоздан национальный интерьер и колорит белорусского двора. Военнослужащие ознакомились с традиционными белорусскими блюдами, узнали об истории и национальных обычаях.

К столу на первое были поданы суп с клецками, кулеш постный на растительном масле из свежей капусты, картофеля и пассированного лука. Вторые блюда были приготовлены из мяса и овощей, такие как курица в горчице, говядина верашчака, битки по белоруске. На гарнир повара приготовили рис с чесноком и гречневую кашу.

Дни национальной кухни ы 201-й военной базе проводятся один раз в месяц с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления морального и боевого духа военнослужащих.

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