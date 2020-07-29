Декан горно-нефтяного факультета Пермского Политеха встретится с абитуриентами

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 29 luglio 2020

Сегодня, 29 июля, в 12.00 состоится онлайн-встреча Сергея Владиславовича Галкина с абитуриентами и их родителями.

Декан ГНФ расскажет о направлениях подготовки факультета, учебной и исследовательской деятельности студентов и возможностях трудоустройства выпускников на ведущие промышленные предприятия Пермского края и России.

Присоединиться ко встрече можно по ссылке.

Ждем всех желающих! Это отличный шанс, чтобы задать все волнующие вопросы о поступлении!

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/07/29/10686/