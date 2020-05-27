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Home » Дежурные смены общевойсковой армии ЗВО выполнили более 30 специальных задач в ходе командно-штабного учения

Дежурные смены общевойсковой армии ЗВО выполнили более 30 специальных задач в ходе командно-штабного учения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 27 maggio 2020

27.05.2020 (06:00)

В преддверии начала пожароопасного сезона на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более 30 специальных задач по разрешению условных кризисных ситуаций различного характера.  

В ходе тренировки начальниками родов войск и служб были отработаны алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, проверена аппаратура и система связи, действенность имеющихся алгоритмов оповещения личного состава объединения и гражданского населения, проведены практические тренировки во взаимодействии с дежурными сменами штаба Западного военного округа и МЧС.

В воинских частях и соединениях армии были проверены навыки дежурных смен в действиях при возникновении  аварий систем электроснабжения и коммунального хозяйства, действия пожарных расчетов в ликвидации различных очагов возгораний различного.

В проведении учений было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294539@egNews

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