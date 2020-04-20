Две ракетно-катерных ударных группы ТОФ провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 aprile 2020
20.04.2020 (06:05)
В дальней морской зоне продолжается двустороннее зачетное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.
В соответствии с планом учения в заливе Анива, у южного побережья острова Сахалин, шесть ракетных катеров в составе двух ракетно-катерных ударных групп (РКАУГ) отразили налет средств воздушного нападения условного противника.
Тактический фон для проведения учения по организации противовоздушной обороны РКАУГ создали противолодочные самолёты Ил-38. Они же сбросили в интересах отряда парашютные авиационные мишени.
Огонь по мишеням артиллерийские расчеты катеров вели из 76-мм артустановок АК-176 и скорострельных артиллерийских установок АК-630М.
Также катера в ходе учения катера осуществили постановку радиоэлектронных помех.
Объективный контроль за выполнением боевого упражнения осуществлялся с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287620@egNews