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Agenparl

Две ракетно-катерных ударных группы ТОФ провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 aprile 2020

20.04.2020 (06:05)

В дальней морской зоне продолжается двустороннее зачетное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

В соответствии с планом учения в заливе Анива, у южного побережья острова Сахалин, шесть ракетных катеров в составе двух ракетно-катерных ударных групп (РКАУГ) отразили налет средств воздушного нападения условного противника.

Тактический фон для проведения учения по организации противовоздушной обороны РКАУГ создали противолодочные самолёты Ил-38. Они же сбросили в интересах отряда парашютные авиационные мишени.

Огонь по мишеням артиллерийские расчеты катеров вели из 76-мм артустановок АК-176 и скорострельных артиллерийских установок АК-630М.

Также катера в ходе учения катера осуществили постановку радиоэлектронных помех.

Объективный контроль за выполнением боевого упражнения осуществлялся с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287620@egNews

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