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Agenparl

Два противолодочных самолёта Ил-38Н морской авиации ТОФ совершили перелёт дальностью более 8 тысяч километров для участия в Главном Военно-морском параде

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (06:48)

Два противолодочных самолёта морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота (ТОФ) с аэродромов на Камчатке и в Приморском крае, совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в Главном Военно-морском параде в честь Дня ВМФ.  Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.

В течении двух недель, предшествующих перелёту, экипажи Ил-38Н в районах базирования отрабатывали парный взлёт, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.

В ходе 12-ти часового перелёта с одной посадкой для дозаправки топливом, экипажи совершенствовали технику пилотирования в строю.

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части Главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля.

Планируется, что тренировочные полёты начнутся уже в ближайшее время.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300344@egNews

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