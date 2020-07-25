sabato, Luglio 25, 2020
Breaking News

SPAIN REMOVED FROM TRAVEL CORRIDORS EXEMPTION LIST

COVID, SALVINI: STOP AL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER TUTTO IL 2020,…

COVID, SALVINI: IL SINDACO DI POZZALLO CRITICAVA I PORTI CHIUSI, ORA SI…

IL COMPAGNO DI ROCCO CASALINO VITTIMA DEL TRADING ONLINE

PER CONTRIBUIRE ALL’ARMONIA E ALLA PACE IN SUDAN E IN ERITREA

LA CINA CHIUDE IL CONSOLATO DI HOUSTON COME ORDINATO DAGLI STATI UNITI,…

SCOSTAMENTO DI BILANCIO – AUDIZIONI ISTAT, CNEL E CORTE DEI CONTI –…

BOMBARDAMENTI AL CONFINE TRA ISRAELE E SIRIA

OMS: NUOVO RECORD DI CONTAGI PER CORONAVIRUS

FRATEL BIAGIO: RICOMINCIO IL MIO CAMMINO DI PACE PER L’EUROPA

Agenparl

Дальняя авиация и творческая группа ЦОК ВКС проводят акцию “крылья победы”

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020
26.07.2020 (00:30)

Командование дальней авиации и творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил проводят военно-патриотическую акцию «Крылья Победы», в рамках празднования 75-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция проводится в военных гарнизонах Воздушно-космических сил, в том числе удаленных, включая Дальний Восток, Камчатку, Арктический регион и другие.

В течение   недели творческая группа ЦОК ВКС посетит более 10 гарнизонов Дальней авиации и даст более 20 концертов для военнослужащих ВКС, членов их семей и ветеранов.

Первыми точками акции для творческой группы ЦОК ВКС стали гарнизон Шайковка в Калужской области, Оленегорск в Мурманской области и аэродром Тикси в Республике Саха (Якутия).

«Этот недельный тур по гарнизонам дальней авиации –  большая честь и ответственность для нашей творческой группы, мы всегда с большой радостью готовимся к встрече с нашими зрителями»,  –  сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

В концертах принимают участие артисты творческой группы: Анастасия Карасева, Сергей Лашманов, Ольга Астахова, Виталий Марков, Даяна Брют и группа «Влюблена». В их исполнении звучат песни о любви, патриотизме, верности и других светлых чувствах. Зрители, среди которых военнослужащие ВКС и члены их семей, ветераны, встречают каждое выступление артистов аплодисментами, по достоинству оценивают интерактивную манеру исполнения и активно им подпевают.

Концертную программу ведут администратор управления Анастасия Карасева и заведующий методическим кабинетом Сергей Лашманов.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303877@egNews

Post collegati

Дальняя авиация и творческая группа ЦОК ВКС проводят акцию “крылья победы”

Redazione

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота

Redazione

В Ленинградской области пройдёт лагерный сбор войск РХБ защиты Западного военного округа

Redazione

Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» определит лучших топографов

Redazione

Псковские десантники провели торжественно-памятное мероприятие в п. Демянске Новгородской области

Redazione

Дом офицеров ЗВО представит концерт на палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More