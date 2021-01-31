Группа антитеррора предотвратила подрыв авиатехники на военном аэродроме в ходе тренировки в Свердловской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (08:00)

Группа противодействия терроризму авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) сорвала подрыв шести транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 и обезвредила условную террористическую группу в ходе тренировки в Свердловской области.

В рамках тренировки диверсионная группа скрытно проникла на военный аэродром, заминировала шесть самолетов и подходы к месту их стоянки. Для предотвращения подрыва и уничтожения авиационной техники, по сигналу тревоги были подняты подразделение антитеррора и группа разминирования, которые выдвинулись к месту стоянки самолетов. В ходе антитеррористической операции, военнослужащие окружили, блокировали условного противника и вынудили к сдаче. Группа разминирования провела осмотр путей подхода к самолетам, обнаружила и обезвредила более 20 взрывчатых устройств, размещенных на рулежных дорожках и фюзеляжах транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26.

В ходе тренировки военнослужащие отработали взаимодействие при отражении нападения на авиационную технику и объекты аэродромной инфраструктуры, а также выполнили мероприятия по разминированию и захвату условной террористической группы. К тренировке привлекалось около 50 военнослужащих, 10 единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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