Гранатометчики танковой армии ЗВО уничтожили танки условного противника на учении в Подмосковье

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (15:11)

Гранатометчики Кантемировской танковой дивизии выполнили боевые стрельбы в рамках ротного тактического учения на подмосковном полигоне Головеньки. Расчеты гранатометов РПГ-7В ввели огонь по мишеням, имитировавшим бронированную технику.

Динамические мишени на рельсовых платформах находились на расстоянии от 600 до 1000 метров и двигались вдоль мишенного поля со скоростью около 15-20 километров в час, что усложняло прицеливание.

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» отразили наступление живой силы противника. Солдаты вели огонь на расстояние от 1000 до 1500 метров.

Всего гранатометчики выполнили более 200 выстрелов, также уничтожили свыше 150 мишеней танков и живой силы противника. В ротно-тактическом учении приняло участие более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

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