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Home » Граждан Чехии наградили медалями Министра обороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

Граждан Чехии наградили медалями Министра обороны России «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 01 agosto 2020

01.08.2020 (09:33)

В Генеральном консульстве России в городе Брно Чешской республики прошла церемония вручения медалей Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» чешским гражданам, активно участвующим в поисковой и военно-патриотической деятельности на территории Моравии. Почетной награды были удостоены руководители клубов военной истории, представители музейного сообщества, энтузиасты, члены ветеранских организаций.

В своем выступлении Генеральный консул России в Брно Александр Калачев поблагодарил награжденных за большой личных вклад в дело установления имен и мест захоронения погибших красноармейцев и отметил важность сохранения исторической правды о Второй Мировой войне в целях противодействия попыткам исказить историю, принизить решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и разгроме фашизма.  

В рамках подготовки мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в результате архивно-исследовательской работы удалось установить более 3700 новых имен (ранее учтенных, как неизвестные) и увековечить на мемориальных плитах более 6000 человек, а также систематизировать и учесть все воинские захоронения на территории Чехии, установить 502 новых ранее неучтенных, в которых покоятся останки более 4000 воинов, – сказал Руководитель Представительства Минобороны России в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304873@egNews

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