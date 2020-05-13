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Agenparl

Готовимся к ЕГЭ по физике и математике вместе с Пермским Политехом

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 13 maggio 2020

Готовимся к ЕГЭ по физике и математике вместе с Пермским Политехом

Факультет прикладной математики и механики приглашает 11-классников в период с 16 мая по 7 июня на занятия по математике и физике. Зарегистрироваться можно по ссылке

— Онлайн встречи проходят в форме вебинаров на платформе BigBlueButton, где преподаватели ПНИПУ по математике и физике готовят ребят к успешной сдаче ЕГЭ. Первые такие занятия состоялись 25 -26 апреля, 2-3 мая и 8-10 мая. При необходимости мы высылаем участникам видеозаписи прошедших вебинаров, — говорит Татьяна Останина, заместитель декана факультета прикладной математики и механики по довузовской подготовке.

Определены темы следующих занятий:

  • 16 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Решение неравенств (задание 15)».
  • 17 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Магнетизм».
  •  23 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Решение стереометрических задач».
  •  24 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Механические и электромагнитные колебания».
  •  30 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Метод рационализации в задачах ЕГЭ».
  •  31 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Оптика».
  •  6 июня с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Текстовые задачи в тестовой части ЕГЭ».
  •  7 июня с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Квантовая и ядерная физика».

Традиционно в коротких перерывах между решениями задач ЕГЭ пройдут онлайн встречи с деканом, преподавателями, ответственным секретарём приёмной комиссии, студентами и выпускниками факультета прикладной математики и механики, представителями предприятий, на которых работают выпускники факультета.

Если вы уже регистрировались на первые интенсивы ФПММ ПНИПУ, то заново проходить регистрацию не требуется.

Тем, кто к нам присоединяется впервые, необходимо зарегистрироваться по ссылке

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/05/13/10553/

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