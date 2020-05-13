(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 13 maggio 2020

Готовимся к ЕГЭ по физике и математике вместе с Пермским Политехом

Факультет прикладной математики и механики приглашает 11-классников в период с 16 мая по 7 июня на занятия по математике и физике. Зарегистрироваться можно по ссылке.

— Онлайн встречи проходят в форме вебинаров на платформе BigBlueButton, где преподаватели ПНИПУ по математике и физике готовят ребят к успешной сдаче ЕГЭ. Первые такие занятия состоялись 25 -26 апреля, 2-3 мая и 8-10 мая. При необходимости мы высылаем участникам видеозаписи прошедших вебинаров, — говорит Татьяна Останина, заместитель декана факультета прикладной математики и механики по довузовской подготовке.

Определены темы следующих занятий:

16 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Решение неравенств (задание 15)».

17 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Магнетизм».

23 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Решение стереометрических задач».

24 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Механические и электромагнитные колебания».

30 мая с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Метод рационализации в задачах ЕГЭ».

31 мая с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Оптика».

6 июня с 11.00-12.30. Интенсив по математике «Текстовые задачи в тестовой части ЕГЭ».

7 июня с 11.00-12.30. Интенсив по физике «Квантовая и ядерная физика».

Традиционно в коротких перерывах между решениями задач ЕГЭ пройдут онлайн встречи с деканом, преподавателями, ответственным секретарём приёмной комиссии, студентами и выпускниками факультета прикладной математики и механики, представителями предприятий, на которых работают выпускники факультета.

Если вы уже регистрировались на первые интенсивы ФПММ ПНИПУ, то заново проходить регистрацию не требуется.

Тем, кто к нам присоединяется впервые, необходимо зарегистрироваться по ссылке.