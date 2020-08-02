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Agenparl

Горные подразделения ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (13:37)

Горные подразделения восьми команд ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Преодоление ледового участка (спуск-подъем) — одно из финальных заданий второго этапа Всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», стартовавшего 21 июля с.г.

Участники состязаний успешно выполнили два спецзадания: №10 «преодоление ледового участка (спуск)» и №11 «преодоление ледового участка (подъем)» на леднике Большой Азау (высота 3500 м). Выполнение задачи было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Команда Центрального военного округа показала лучший результат в выполнении 10 спецзадания. За «преодоление ледового участка (подъем)» военные альпинисты набрали 1000 баллов, второй результат у команды Воздушно-десантных войск — 934 балла, третий результат у Росгвардии — 922 балла, четвертое место заняла команда Южного военного округа — 875 баллов.

При спуске с ледового препятствия  лучший результат показало подразделение Росгвардии, которое набрало 1000 баллов. На втором месте команда ВДВ, с результатов 904 балла. Команда ВВО показала третий результат – 788 баллов.

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск,  Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305026@egNews

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