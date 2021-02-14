Горные мотострелки ЮВО на Северном Кавказе получили на оснащение новую альпинистскую экипировку для работы в высокогорье

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14.02.2021 (07:45)

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесии, получили на вооружение современное альпинистское снаряжение.

В комплект экипировки входят снегоступы, ледорубы, горные и скальные молотки, обвязки, веревки, альпинистские палатки и спальные мешки, специальные костюмы, ботинки.

Военнослужащие горного подразделения ЮВО регулярно оттачивают свое мастерство на учениях в горах Северного Кавказа, выполняют разведывательно-поисковые задачи, а также в рамках международной акции «Вахта Памяти» участвуют в экспедициях на месте ожесточенных боев за горные перевалы Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны.

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