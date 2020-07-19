Глобальную радиосеть управления развернули связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе проверки боеготовности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (10:30)

Военнослужащие Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках проверки боевой готовности с помощью новейших комплексом АПЕ-5 и «Редут» осуществили развертывание глобальной закрытой сети управления войсками.

В ходе проведения тренировки подразделения связи были подняты по тревоге и убыли на штатной технике в назначенный район. В кратчайшие сроки военнослужащими были оборудованы огневые позиции и осуществлена маскировка комплексов связи, проверено коммутационное оборудование, аппаратура для установки закрытых и спутниковых каналов связи.

Также военнослужащие выполнили нормативы по запуску, введению корректировок в коротковолновые и ультракоротковолновые радиостанции, обеспечивающие устойчивую связь между пунктами управления, находящимися на расстоянии более 15 километров.

Кроме того, в целях совершенствования навыков личного состава личным составом бригады были выполнены задачи по ведению наземной и воздушной разведки, отражению нападения условных диверсионно-разведывательных групп противника.

К тренировке было привлечено около 200 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе антенные модули, командно-штабные машины и системы спутниковой навигации.

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