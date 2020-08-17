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Agenparl

Главное командование Сухопутных войск подготовило выставку современной техники танковых и мотострелковых подразделений на форуме «Армия-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 17 agosto 2020

17.08.2020 (21:40)

Современные образцы вооружения и военной техники танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений будут представлены на статической экспозиции общего доступа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Образцы военной техники танковых подразделений представлены танком Т-72Б3, который с 2014 года превосходно показывает свои возможности на «Танковом биатлоне». В результате его модернизации была повышена мощность двигателя, что позволило повысить маневренность боевой машины, установлен новый современный комплекс вооружения, улучшен обзор и повышена защищенность. Также будут представлены танк Т-80У-1Е и Т-90А.

Образцы военной техники мотострелковых подразделений будут представлены боевыми машинами пехоты БМП-3 и БМП-2, бронетранспортером БТР-82А отличительной особенностью которого от предыдущих образцов является наличие нового боевого модуля со стабилизированным вооружением, включающем автоматическую пушку, в котором также улучшена ходовая часть, модернизирован двигатель и трансмиссия.

Ракетные подразделения будут представлены ракетным комплексом «Искандер-М». Это единственный в мире оперативно-тактический комплекс, способный запустить сразу две ракеты с одной самоходной пусковой установки, причем точность и вероятность поражения цели близка к единице. Артиллерийские образцы будут представлены реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходной пушкой «Малка», самоходной гаубицей «МСТА-СМ», самоходным минометом «Тюльпан» и др.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307763@egNews

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