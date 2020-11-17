Главком ВМФ утвердил приемный акт новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», — первого надводного корабля оснащенного комплексом «Панцирь-М»

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 17 novembre 2020

17.11.2020 (00:30)

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении государственных испытаний первого в Военно-Морском Флота надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», – малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово». Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе. Корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага.

«Испытания морского варианта комплекса завершены. Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово. В последней декаде ноября будет проведена торжественная церемония приема МРК «Одинцово» в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг», – сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе (Санкт-Петербург)

о словам Адмирала Николая Евменова «Приемный акт утвержден, экипаж малого ракетного корабля и корабелы судостроительного завода «Пелла» приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-Морского Флота».

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

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