Главком ВМФ России: «Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» сегодня прибудет в Кронштадт, завершив кругосветную экспедицию

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

08.06.2020 (00:00)

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, «Сегодня, 8 июня, в 10.00 океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибудет в Кронштадт, завершив уникальную кругосветную экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна, организованную, в соответствии с решением Министра обороны РФ Главным командованием Военно-Морского Флота и Русским Географическим Обществом».

«Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» будет торжественно встречено в городе Морской славы – Кронштадте, Главным командованием ВМФ России, представителями руководства Русского Географического Общества, командованием Ленинградской военно-морской базы», – сообщил Адмирал Николай Евменов.

Как особо подчеркнул Главком ВМФ, – «Моряки ОИС «Адмирал Владимирский» с честью выполнили поставленные задачи, находясь в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 г. по 8 июня 2020 г. Маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов «Мирный» и «Восток». При этом он был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно прибыло к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с сотрудниками антарктической станции были проведены памятные торжественные мероприятия, посвященные исключительно важному историческому событию – 200-летию открытия русским моряками Антарктиды». За время экспедиции получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как Военно-Морским Флотом, так и научно-исследовательскими организациями России».

Адмирал Николай Евменов отметил, что в ближайшее время будет проведен всесторонний анализ, полученных в ходе экспедиции данных. Этот анализ будет представлен общественности».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296325@egNews