Главком ВМФ дал старт всероссийскому этапу конкурса «Кубок моря-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020

28.06.2020 (12:30)

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова в понедельник, 29 июня, стартует всероссийский этап конкурса «Кубок моря».

«Кубок моря» – конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей. Он проводится в рамках « Армейских международных игр» начиная с 2015 года.

С учетом санитарно-эпидемиологических требований Всероссийский этап конкурса в этом году проводится в дистанционном режиме. Экипажи боевых кораблей Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии дистанционно получат задания, по результатам которых участники будут оценены, как по теоретические знания, так и практическая подготовленность. Моряки будут демонстрировать свои навыки управления корабельными тактическими группами, надводными кораблями и подводными лодками, соревноваться в применении штатного корабельного вооружения, а так же в борьбе за живучесть.

«Как говорит опыт проведения ежегодного конкурса «Кубок моря», – эти состязания оказывают положительное влияние на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. Конкурс давно и прочно вошел в систему совершенствования боевой подготовки сил ВМФ. Внедрение состязательности среди экипажей кораблей, стремление показать высокие результаты стимулирует команды корпуса добиваться совершенства в показателях своего мастерства и профессионализма. Это особенно важно сейчас, когда Военно-Морской Флот активно оснащается самыми современными боевыми кораблями и новыми системами вооружений, что требует постоянной работы над дальнейшим улучшением уровня качественных параметров подготовки военных моряков», – отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Организовывать и координировать выполнение заданий «Кубка моря» будет управление Боевой подготовки ВМФ России и Военный Учебно-Научный Центра ВМФ .

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