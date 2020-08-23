Глава военного ведомства России высоко оценил сотрудничество с Абхазией как со стратегическим партнером в Закавказье

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (13:40)

Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности и развитии государственности. Об этом сегодня заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Владимиром Ануа.

«Абхазия – наш союзник и стратегический партнер в Закавказье. Ценим последовательную линию военно-политического руководства вашей страны на расширение взаимодействия с Россией в военной сфере. Мы продолжаем оказывать Абхазии всестороннее содействие в развитии государственности и обеспечении военной безопасности», – сказал Сергей Шойгу.

По его словам, оба государства совместно формируют общее пространство обороны, одним из важных элементов которого является объединенная российская военная база на территории Абхазии. «Уделяем повышенное внимание поддержанию ее боеготовности и решению вопросов повседневной деятельности. Продолжаем работу по реализации договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве», – сказал Министр обороны РФ.

Он отметил, что рад приветствовать коллегу на форуме «Армия-2020». «Это крупнейшая выставка вооружения и военной техники. Техники и вооружения, которые по большей части проверены в бою, усовершенствованы. Естественно, есть очень много нового – того, что еще предстоит испытать и поставить на вооружение», – сказал Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россию и Абхазию связывают соседские, дружеские и партнерские отношения. «Наши отношения понятны и общеизвестны. Мы и партнеры, и соседи, и друзья. Исходя из этого, строим всю работу. Надеюсь, что и сегодняшняя выставка, и армейские игры, на которых показывают свое мастерство лучшие военнослужащие, принесут существенную пользу в обеспечении безопасности в регионе», – сказал Сергей Шойгу.

Важным направлением взаимодействия он назвал подготовку военных кадров для Вооруженных сил Абхазии. Он также отметил, что этот год был непростым из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. «Вынуждены были досрочно завершить учебный год», – сказал Сергей Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны России по обращению абхазской стороны оказало помощь республике в борьбе с Covid-19. 17 апреля 2020 для проведения дезинфекционной обработки учреждений здравоохранения, улиц и дорог в Абхазию были направлены 35 военнослужащих и 13 единиц вооружения и военной техники. Российское подразделение произвело дезинфекцию социально значимых объектов в населенных пунктах Гудаута, Агудзера, Очамчира, Ткуарчал, Гал, Гагра

По завершении встречи министров состоялась церемония вручения Сергею Шойгу ордена Мужества Абхазии за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов. Министр обороны Абхазии отметил в ходе церемонии, что «Абхазия была, есть и будет надёжным другом России».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309133@egNews