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Agenparl

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота доставило в отдаленные маячные городки продукты и стройматериалы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (06:22)

В канун праздника Пасхи Христовой гидрографическое судно Тихоокеанского флота ГС-404 выполнило задачи по доставки в отдаленные маячные городки Гидрографической службы флота, дислоцированные на побережье Японского моря, свежих продуктов и материальных средств, в том числе строительных материалов для проведения текущего косметического ремонта объектов.

В частности, важный груз, необходимый для обеспечения жизнедеятельности военных городков, при переходе судна из Владивостока в Советскую Гавань был доставлен на маяки Белкина и Золотой.

Также экипаж судна по маршруту перехода выполнил ряд гидрографических промеров.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287487@egNews

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