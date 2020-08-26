Гидрографические суда ТОФ за месяц работы в дальней морской зоне суммарно прошли более 5 тыс. морских миль

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 26 agosto 2020
26.08.2020 (07:23)
В настоящее время в дальней морской зоне задачи по предназначению решают четыре специализированных гидрографических судна Тихоокеанского флота с портами приписки в Приморском крае и на Камчатке.
Более месяца в районе центральных Курильских островов исследование течений, гидрологии моря и погодных условий проводит гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» под командованием Игоря Садова.
Еще одно гидрографическое судно – «Север» обеспечивает действие сил флота в рамках комплекса учений с группировкой сил в дальней морской зоне у побережья Чукотки.
Современное малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» и гидрографическое судно МГС-269 Войск и сил на Северо-востоке России, в соответствии с планом обеспечивают доставку необходимого оборудования, медикаментов и топлива на отдаленные посты, расположенные на побережье Охотского моря. Также у специалистов МГС-269 запланирована работа в района порта Магадан.
В течении месяца суда Гидрографической службы ТОФ суммарно прошли более 5 тыс. морских миль.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309971@egNews