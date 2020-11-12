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Agenparl

Гидрографическая служба Тихоокеанского флота отмечает 164 года со дня основания

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 12 novembre 2020
12.11.2020 (05:40)

Сегодня на Тихоокеанском флоте (ТОФ) отмечают 164-летие со дня образования гидрографической службы ТОФ. 

В настоящее время гидрографическая служба ТОФ имеет в своем составе более 40 судов и катеров различных классов и продолжает пополняться кораблями новых проектов, одновременно выполняя огромный объем работ в Мировом океане. И эта география довольно обширна: от Чукотского до Южно-Китайского моря.

В нынешнем году в зоне ответственности Тихоокеанского флота гидрографическими судами (ГС) была проделана колоссальная научно-исследовательская работа.

Новейшее ГС «Александр Рогоцкий» провело двухмесячную научно-исследовательскую экспедицию в районе островов Курильской гряды. Военные гидрографы провели комплексное изучение прибрежной зоны островов и гидрологии моря. Проведен сбор, уточнение и внесение данных в новые навигационные карты.

В подобных научно-исследовательских мероприятиях в районе Курильских островов также принимало участие ГС «Пегас».

Работы выполнялись специалистами при помощи новейшего оборудования, которым располагает судно: многолучевых эхолотов, мареографа открытого моря, измерителей скорости звука.

Более месяца в районе центральных Курильских островов исследование течений, гидрологии моря и погодных условий провело ГС «Вице-адмирал Воронцов» под командованием Игоря Садова.

Кроме того, специалисты гидрографической службы ТОФ выполнили ряд гидрографических работ в бухте Провидения и в районе мыса Чаплина Берингова моря.

Экипаж гидрографического судна ГС «Север» провел мероприятия по исследованию гидрологии моря, уточнению рельефа дна, а также произвел топографическую съемку береговой черты. Полученные данные позволили внести корректуры в навигационные карты, руководства и пособия по плаванию в высоких широтах.

Наряду с северными исследованиями, театром плавания гидрографов в этом году стали южные районы Тихого океана.

В текущем году гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» совершило дальний поход к берегам Антарктиды. Плавание, которое проходило при поддержке Русского Географического Общества, продлилось более трех месяцев и было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. На переходе морем и в районе Антарктиды специалисты ТОФ осуществляли промер глубин, провели ряд попутных исследований.

Впервые за 30 лет, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли гидрографическое судно «Маршал Геловани» провело замеры по определению точных координат полюса, исследовало гидрологию моря в этом районе.

За последние два года гидрографами ТОФ было совершено около 10 научно-исследовательских служб в различные районы Мирового океана. В настоящее время ведется постоянное обследование побережья всего Дальнего Востока.

Справочно:

История гидрографической службы ТОФ начинается с позапрошлого века, когда Указом императора Александра II от 31 октября 1856 г. в штат Управления Сибирской флотилии была введена гидрографическая часть. На нее было возложено руководство маячной службой, лоцманской частью и обеспечение безопасности плавания кораблей флотилии.

В связи с быстрым ростом значения Владивостока как порта и центра развивающегося края с его выгодным географическим положением  в 1880 г. создается Отдельная съемка Восточного океана, задачей которой являлось всестороннее гидрографическое изучение бухт, заливов и якорных мест, наиболее часто посещаемых судами.

Большой вклад в дело изучения северо-западной части Тихого океана внесли выдающиеся русские военно-морские деятели и учёные генерал корпуса гидрографов Михаил  Жданко и командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Макаров.

В суровые годы русско-японской и Великой Отечественной войн гидрография выполняла мероприятия по развертыванию средств навигационного обеспечения флота,  координированию постановки минных заграждений на подходах к Владивостоку, Петропавловску-Камчатскому и другим городам. Была развернута военно-лоцманская служба.

Во второй половине XX века наряду с обеспечением повседневной деятельности флота и тралением опасных от мин районов были продолжены и гидрографические исследования морей, что было обусловлено пополнением флота исследовательскими судами с большой автономностью плавания.

Активно развивалась маячная служба флота. На сегодняшний день в ведении гидрографической службы ТОФ находится 93 маяка с географией базирования от северных широт Анадыря и Магадана до южного Приморья. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324153@egNews

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