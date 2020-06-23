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Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 23 giugno 2020
23.06.2020 (07:00)

Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже. Парадные расчеты войск воронежского гарнизона Западного военного округа прошли торжественным маршем в парадной форме по площади Ленина.

Перед проведением тренировки расчеты войск РХБ защиты провели специальную обработку площадки парада с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ.

Возглавили военный парад военнослужащие со штандартами Великой Отечественной войны. В составе пеших расчетов жители и гости города смогли увидеть военнослужащих бригады связи общевойсковой армии ЗВО в исторической форме со стрелковым оружием Победы – винтовками Мосина и пистолетами-пулеметами Шпагина. Военнослужащие прошли в парадном строю по площади Ленина в течении 15 минут.

Впервые в военном параде Победы в городе Воронеж 24 июня примут участие сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а также расчеты Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий в новой военной форме «ратник» с модернизированными автоматами Ак-74М, расчеты офицеров управления МЧС по Воронежской области.

Также всего к участию в военном Параде Победы подготовлено 109 единиц вооружения, военной и специальной техники: буксируемые гаубицы «Мста-Б» и артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С-М2», единственные в Западном военном округе самоходные минометы «Нона-СВК», танки Т-72-Б-3, бронетранспортёры БТР-82-А, автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, первый в Вооруженных Силах Российской Федерации комплекс РЭБ «Палантин-А», а также технику войск связи – станции Р-431АМ, Р-416 ГМ, а также впервые оперативно-тактической ракетный комплекс «Искандер-М».

Всего в Параде Победы будет задействовано более 2300 военнослужащих войск воронежского гарнизона Западного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298554@egNews

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