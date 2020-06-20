Генеральная репетиция военных парадов пройдет 20 июня с.г. в 10 городах Юга России

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (07:40)

Генеральная репетиция военных парадов, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 20 июня с.г. одновременно в 10 городах Юга России, в том числе в четырех городах-Героях – Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штаба и объединений Южного военного округа (ЮВО) – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе.

В заключительной тренировке парадных расчетов, которая состоится на центральных площадях городов, примут участие более 14 тысяч человек, в том числе более 10 тыс. военнослужащих ЮВО.

За пешими колоннами проследует военная техника, всего более 500 единиц современных и исторических образцов.

После проезда механизированной колонны 45 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО выполнят демонстрационный пролет над городской площадью.

Экипажи составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Подготовка военных парадов в ЮВО организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер направлен на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками.

Согласно указу Президента Российской Федерации 24 июня с.г в 10:00 по местному времени в Москве на Красной площади, а также в других городах России состоятся военные парады с привлечением военной техники. В 22:00 будет дан артиллерийский салют.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298162@egNews