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Home » В 2020 году в РВСН запланирована поставка 12 колесных дорожных машин

В 2020 году в РВСН запланирована поставка 12 колесных дорожных машин

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (20:53)

В 2020 году продолжается оснащение инженерных подразделений РВСН специальной техникой. В этом году запланировано поступление 12 колесных дорожных машин в ракетные соединения, расположенные от Тверской до Иркутской областей.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298347@egNews

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