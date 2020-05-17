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Agenparl

В 15 армию ВКС ОсН прибудет более 600 офицеров – выпускников военных вузов 2020 года

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (21:15)

Воинские части Главного испытательного космического центра им Г.С. Титова пополнят около 250 офицеров. В Главный центр предупреждения о ракетном нападении более 200 выпускников военных вузов. Еще свыше 150 молодых офицеров пополнят Главный центр разведки космической.

В соединениях и воинских частях 15 армии особого назначения Воздушно-космических сил, дислоцированных на всей территории России от Калининграда до Камчатки, организована подготовка к встрече и размещению молодых офицеров и членов их семей. Молодым офицерам будет оказана помощь в доставке личного имущества к местам прохождения военной службы. Завершается подготовка служебного жилого фонда для размещения выпускников вузов. В дошкольных и школьных учреждениях гарнизонов соединений и воинских частей 15 ВКС ОсН зарезервированы места для приема детей прибывающих молодых офицеров.

По прибытии молодых офицеров к местам прохождения службы с ними будут проведены учебно-методические сборы, в ходе которых военнослужащие пройдут необходимую теоретическую и практическую подготовку к сдаче зачетов для допуска к самостоятельному несению боевого дежурства, приобретению методических навыков в обучении и воспитании подчиненных, поддержанию уставного порядка и воинской дисциплины в подразделениях.

За всеми прибывшими офицерами будут закреплены офицеры-наставники, обладающие многолетним опытом работы с подчиненным личным составом, имеющие высокие методические навыки и пользующиеся заслуженным авторитетом в воинских коллективах.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292817@egNews

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