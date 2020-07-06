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Agenparl

В Ярославской области состоится всеармейский этап конкурса «Безопасная среда»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 06 luglio 2020
06.07.2020 (20:00)

13 июля с.г. на полигоне Песочное учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко стартует всеармейский этап конкурса среди экипажей радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда».

Военнослужащие войск РХБ защиты из соединений и воинских частей центрального подчинения, военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др., поборятся за право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса.

В первый день соревнований команды выйдут на старт этапа соревнований «Индивидуальная гонка». Конкурсантам предстоит преодолеть три круга протяженностью 3600 м. на разведывательных химических машинах и выполнить на каждом из них практические нормативы по поиску и обнаружению радиоактивных источников, ведению химической разведки местности и проведению специальной обработки техники и личного состава.

Трасса соревнований оборудована комплексом препятствий, включающим в себя: участок маневрирования (балка, ров, змейка, воронки), водная преграда, проход с обозначенными поворотами, остановка на подъеме, проход в минно-взрывном заграждении, макет колейного моста, габаритный тоннель. Кроме того команды преодолели огненно-штурмовую полосу.

Всеармейский конкурс «Безопасная среда» – соревнования на выявление лучшего экипажа РХБ разведки. Состоит он их трех этапов: «индивидуальной гонки», «огневой подготовки», «эстафеты», в ходе которых каждый член экипажа выполнит нормативы по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической  защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку с использованием прибора ПХРДД-3, специальную обработку.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300532@egNews

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