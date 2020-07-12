В Якутии создан новый отряд юнармейского движения

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (08:38)

В г. Алдан Республики Саха (Якутия) создан новый военно-патриотический православный клуб «Молодая Якутия». Клуб собрал около 20 единомышленников до начала объявленного карантина, но обстановка позволила собраться и провести первые занятия только сейчас.

Юные патриоты основной упор сделают на занятии спортом, изучении строевой подготовки и военного дела в целом, ознакомлении с православной культурой и основами христианской веры. При содействии неравнодушных жителей и организаций, ребята уже получили свою долгожданную военную фирменную форму с атрибутикой ПВПК «Молодая Якутия». Также для ребят создан культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова), в котором православные юнармейцы будет передан для занятий большая аудитория.

Движение «Юнармия» в самом большом регионе страны активно развивается. Количество его участников превышает три тысячи ребят. Впереди большая работа и ребята строят грандиозные планы на ближайшее будущее.

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