В Южно-Сахалинске прошла первая тренировка Парада посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (06:10)
В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств, общей численностью более 900 человек.
На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 42 единицы техники.
Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня с 10:00 до 13:00 часов.
Проведение тренировок проводится с соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических мер, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297180@egNews