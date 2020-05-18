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Home » В ЮВО сборный пункт Волгоградской области готов к весеннему призыву граждан

В ЮВО сборный пункт Волгоградской области готов к весеннему призыву граждан

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (12:15)

На территории Южного военного округа (ЮВО) сборный пункт Волгоградской области готов к приему граждан на военную службу в условиях пандемии.

Граждане, прибывающие на сборный пункт, будут разделены на потоки, где призывники одной команды не будут пересекаться с другой.

Тестирование на предмет выявления коронавирусной инфекции у новобранцев и прибывших за ними старших команд будет проводится в три этапа: первый – комиссией районов, второй – перед прибытием на сборный пункт и третий – непосредственно перед убытием команды к месту службы.

Старшие команд, прибывающие за молодым пополнением, будут дистанционно изучать личные дела призывников посредством видеосвязи, а также в оцифрованном электронном виде.

Также в период пандемии передача команды будет проводиться в специально оборудованном месте после проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

В ходе весеннего призыва из Волгоградской области будет отправлено более 2,6 тыс. новобранцев для прохождения военной службы как на территории ЮВО, так и в других округах Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292886@egNews

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