В ЮВО подвели итоги обеспечения военнослужащих жильем в первом полугодии 2020 года

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25.07.2020 (09:19)

В Южном военном округе (ЮВО) подведены итоги обеспечения военнослужащих жильем в первом полугодии 2020 года.

В период режима самоизоляции работа по обеспечению жильем в Южном управлении жилищного обеспечения не прерывалась. Введение временного особого регламента служебного времени, отмена массовых мероприятий не позволили в полном объеме реализовать намеченные планы, но не повлияли на реализацию программ по обеспечению военнослужащих жилыми помещениями как для постоянного, так и служебного проживания.

За 1 полугодие 2020 г. в ЮВО постоянным жильем обеспечена 771 семья военнослужащих, из них 752 военнослужащим выплачена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму около 6,5 млр. руб.

Жилищной субсидией обеспечены 362 военнослужащих, имеющих трех и более детей. Средняя сумма выплаты жилищной субсидии составляет 8,7 млн. руб.

Внеочередному обеспечению жилищной субсидией подлежат 218 военнослужащий, имеющий трех и более детей.

Также велась работа по обеспечению жильем в приоритетном порядке военнослужащих, признанными военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»). Всего с начала года обеспечено жилыми помещениями (жилищной субсидией) – 59 военнослужащих.

С начала текущего года специализированными жилыми помещениями обеспечены 1971 военнослужащий.

Из 24414 военнослужащих, включенных в список на предоставление служебных жилых помещений, в ЮВО денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений получают 8 702 военнослужащих.

За 6 месяцев 2020 г. в ФГКУ «Югрегионжильё» в список на предоставление служебных жилых помещений включено 4624 военнослужащих, из них 2700 военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

8 мая 2020 г. на территории Чеченской Республики в военном городке, расположенном в населенном пункте Шали состоялась церемония сдачи четырех жилых домов на 96 квартир и заселения 83 специализированных жилых помещений. Ключи от служебных квартир получили 68 военнослужащих контрактной службы, имеющих семьи, и 15 семейных выпускников высших военных училищ 2020 года. 13 служебных квартир зарезервировано для предоставления выпускникам высших военных училищ 2020 года.

Также 8 мая 2020 г. на территории Чеченской Республики в военном городке, расположенном в населенном пункте Борзое состоялась сдача одного жилого дома на 24 квартиры. Все жилые помещения предоставлены семейным военнослужащим контрактной службы.

Завершен капитальный ремонт общежития в н.п. Ханкала Чеченской Республики на 180 меблированных комнат. В настоящее время договора найма жилого помещения в общежитии вручены 67 военнослужащим Ханкалинского гарнизона заселение продолжается.

В г. Махачкала Республика Дагестан завершено строительство жилого дома № 3 на 168 жилых помещений, оформлено право собственности Российской Федерации. Договора служебного найма вручены 101 военнослужащему Каспийской Флотилии, заселение продолжается.

Одним из способов реализации прав военнослужащих на обеспечение жилой площадью является участие в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. За шесть месяцев 2020 года более 4 тыс. военнослужащих ЮВО включены в реестр участников НИС. Более 1,6 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участников НИС для заключения с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти договора целевого жилищного займа. 350 участников накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих постоянными жилыми помещениями получили выплаты накоплений, учтенных на именном накопительном счете, а также 128 человек получили выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения на общую сумму более 259 млн. руб.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303783@egNews