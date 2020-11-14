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В Энгельсском соединении дальней авиации прошли сборы со специалистами инженерных служб

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (08:40)

В Саратовской области в соединении дальней авиации прошли сборы специалистов техническо-эксплуатационной части и специальной инженерной службы.

Основной целью сбора является профилактические работы по недопущению авиационных происшествий и инцидентов, связанных с нарушениями технической эксплуатации и отказами авиатехники.

Так же со специалистами проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня профессионализма и теоретических знаний в области организации эксплуатации, хранения и ремонта авиационной техники стоящей на вооружении соединения.

В процессе теоретических занятий особое внимание было уделено качеству выполнения перевода авиационной техники на зимний период эксплуатации.

Кроме того, на данном сборе особое внимание было уделено организации ввода в строй молодых инженеров, прибывших из высших военных заведений, техников и младших авиационных специалистов, а также по повышению классной квалификации военнослужащих уже проходящих службу в авиационных подразделениях.

Сборы проходят под руководством заместителя командира соединения по инженерно-авиационной службе гвардии полковника Юрия Фирсова.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324548@egNews

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