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Home » В Энгельсском соединении дальней авиации молодое пополнение солдат приняло присягу

В Энгельсском соединении дальней авиации молодое пополнение солдат приняло присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (22:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации более 200 молодых солдат, отобранных из 15 областей и республик России, призванных на военную службу летом 2020 года, приняли присягу.

В торжественной обстановке, по традиции, ритуал проведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и Георгиевского знамени соединения.

“От всего сердца командование части поздравляет вас с этим знаменательным событием. Я желаю Вам быть верными военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности. Для каждого военнослужащего этот день особенный и навсегда останется в памяти.” – пожелал в своём выступлении временно исполняющий обязанности заместителя командира тяжёлого бомбардировочного авиационного полка по военно-политической работе майор Владислав Якушевский.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли курс общевойсковой подготовки, одиночную боевую подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели, кроме того, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

В завершении мероприятий командование войсковой части встретилось с родителями и близкими родственниками военнослужащих, ознакомило их с историей, жизнью и бытом подразделений, рассказало о специфике выполняемых задач, также ответило на все интересующие вопросы.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309022@egNews

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