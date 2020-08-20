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Agenparl

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла командно-штабная мобилизационная тренировка

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 20 agosto 2020

21.08.2020 (00:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Тверской областях прошла командно-штабная мобилизационная тренировка соединения, в ходе которой выполнялись мобилизационные мероприятия.

В рамках проводимых мероприятий был развёрнут пункт приёма личного состава (ППЛС), находящегося в запасе.

В ходе учения администрацией ППЛС отрабатывались вопросы прибытия и приём граждан из запаса для формирования новых соединений и воинских частей, а также распределение и учёт граждан по военно-учётным специальностям.

Для создания реалистичности происходящего и приближения ситуации к военному времени, была создана имитационная команда.

Прибывших граждан обеспечивали вещевым имуществом, выдали средства индивидуальной защиты.

«Основной особенностью проведённой тренировки стала отработка широкого круга вопросов по выполнению мобилизационных мероприятий» – сообщил начальник штаба соединения гвардии полковник Евгений Шмидтке.

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации продемонстрировали слаженность в работе, умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308540@egNews

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