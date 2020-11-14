В штурманских службах соединения дальней авиации прошли плановые проверки

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (08:50)

В подчиненных воинских частях Энгельсского соединения дальней авиации провели плановую проверку состояния штурманских служб.

Оценивались количество выполненной нормы налета, наличие допусков к выполнению полетов, летные книжки, планы графики и подготовку к новому учебному году.

Особое внимание было уделено оцениванию самостоятельной подготовки каждого штурмана, его практическим навыкам и теоретической подготовке.

Данное мероприятие прошло согласно плана боевой подготовки соединения, под руководством старшего штурмана соединения гвардии полковника Олега Баранова.

“Особенностью штурманского обеспечения полетов самолетов дальней авиации является обеспечение многочисленных длительных полетов в воздушном пространстве над акваториями морей и океанов, а также в серверных широтах. Штурман должен быть готов к полетам в неустойчивых метеорологических условиях, и отсутствии характерных визуальных и радиолокационных ориентиров, где ухудшается располагаемая точность навигации, что требует от штурмана дополнительного опыта и навыков.” – подчеркнул он.

По результатам проверки подчиненных воинских частей, комиссия соединения дальней авиации высоко оценила способность выполнения поставленных задач по предназначению в полном объеме.

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