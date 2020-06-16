В Чите прошла совместная тренировка парадных расчетов и сводного воен-ного оркестра

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 giugno 2020

16.06.2020 (06:35)

Сводный военный оркестр, сформированный из военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае и окружного учебного центра Восточного военного округа, принял участие в тренировке парадных расчетов Читинского гарнизона.

В военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, примет участие авиация, а на центральной площади Читы наряду с военнослужащими пройдут юнармейцы.

По этому случаю более 50 музыкантов сводного военного оркестра Читинского гарнизона впервые исполнят музыкальные произведения такие как, «Эх дороги», «Дорога на Берлин», «Темная ночь», «Три танкиста», «Вечер на рейде», а так же другие песни советских композиторов, всего прозвучит более 20 композиций.

Еще состоится несколько тренировок сводных парадных расчетов и механизированной колонны на площади им. Ленина в Чите.

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