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Home » В Чите прошла генеральная репетиция военного парада посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Чите прошла генеральная репетиция военного парада посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (08:24)

В столице Забайкальского края – городе Чите состоялась генеральная репетиция Парада Победы посвященного 75-годовщине Великой Победы.

Тренировка парадных расчетов прошла в полном соответствии с порядком проведения Парада Победы 24 июня. В ней приняли участие более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкалье, а также порядка 600 представителей других силовых структур региона.

 Прохождение механизированной колонны возглавил легендарный советский средний танк Т-34, времен ВОВ. В составе колонны прошло более 50 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и войсковых частей гарнизона. По площади им. Ленина проехали экипажи танков Т-72, зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «С-300», пусковых установок ОТРК «Искандер-М», боевых машин пехоты БМП-2. В этом году, впервые в Параде Победы будут участвовать экипажи станций радиопомех «Леер-3», а также новейших бронеавтомобилей «Тигр».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Всего с участниками Парада Победы в Чите было проведено 10 практических тренировок, которые прошли на территории аэродрома «Черёмушки» и площади им. Ленина.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298164@egNews

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