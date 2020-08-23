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Agenparl

В центре служебного собаководства ВС РФ состоялось открытие международного кинологического конкурса «Верный друг»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020
23.08.2020 (17:54)

Сегодня в 470-ом учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области состоялось открытие международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

В 2020 году кинологический конкурс пройдет в пятый раз в рамках АрМИ-2020.

В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства Минобороны России, администрации Дмитровского и Талдомского района Московской области, почетные иностранные гости, военнослужащие и члены их семей, ветераны 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ.

С приветственным словом к командам-участникам выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в борьбе за победу в конкурсе.

«Мы рады приветствовать вас на проведении кинологической конкурса «Верный друг». Приятно отметить, что эти встречи стали доброй традицией. Россия, Белоруссии, Узбекистан, Алжир – команды этих стран наши постоянные участники. Но география игр становится шире».

«В этом году с нами впервые соревнуются команды Вьетнама и Израиля», – отметил в своем выступлении главный судья кинологической конкурса.

Для всех гостей мероприятия были продемонстрированы показательные выступления кинологов со своими питомцами.

Для участников и всех гостей владение приемами рукопашного боя продемонстрировали военнослужащие соединения управления Воздушно-десантных войск. Сводный военный оркестр 154-го Преображенского полка Западного военного округа и соединения связи Ракетных войск стратегического назначения сьиграли популярные военные мелодии и марши, а вокальная группа «Синева» соединения ВДВ из города Иваново исполнили песни из своего репертуара.

Завершили праздничный концерт хореографические коллективы Талдомского Дома культуры.

В ходе конкурса его участники посоревнуются между собой и продемонстрируют зрителю свои умения в меткости, скорости и правильности выполнения упражнений, выполняя различные задания со своей служебной собакой на пяти этапах соревнований.

Помимо российской сборной, в соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309188@egNews

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