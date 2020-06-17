В центре Самары прошла первая репетиция парада Победы

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17.06.2020 (02:36)

На центральной площади Самары – площади Куйбышева – состоялась первая репетиция пеших парадных расчётов в рамках подготовки к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия начались в 20 часов по местному времени.

В них были задействованы парадные расчеты 2-й Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

Всего в самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации. Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297653@egNews