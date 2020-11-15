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В центральном доме российской армии подведут итоги всероссийского конкурса «золотой сокол – 2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (15:53)

19 ноября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится подведение итогов XIV Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол – 2020».

Мероприятие пройдет в формате вебинара, в котором примут участие начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов, заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова, руководители и специалисты учреждений культуры, представившие творческие работы на конкурс.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, которая внесла свои коррективы в формат торжественной церемонии, количество участников и качество присланных ими работ только возросло.

В этом году в адрес оргкомитета конкурса было направлено 177 работ из 127 учреждений культуры военных округов и флотов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых ведомств, а также гражданских работников культуры.

Как известно, конкурс проводится в 5 номинациях: «Лучшая методическая разработка», «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия», «Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры», «Лучший аналитический обзор организации работы учреждения культуры» и «Лучшая работа по организации шефства над военнослужащими и членами их семей». И большая часть работ конкурсантов: отражает тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM начало в 11.00

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324768@egNews

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