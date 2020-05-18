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Agenparl

В ЦВО сформирована группировка войск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 18 maggio 2020

18.05.2020 (08:00)

В Центральном военном округа (ЦВО) сформирована группировка войск для проведения дезинфекции и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Личный состав отдельных соединений материально-технического обеспечения, дислоцированных в Кузбассе и полка РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края совершили марши своим ходом в составе колонн на станции погрузки и далее железнодорожным транспортом в район выполнения задач.

В составе подразделений мобильные расчеты дезинфекции, связи, медицинского и санитарно-эпидемического контроля, специалисты подразделений РХБ защиты.

Военнослужащие воинских частей, выделяемых для оказания помощи, обеспечены средствами индивидуальной защиты, имеют специальную подготовку к действиям в сложной эпидемической обстановке.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292845@egNews

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